103 боя с начала суток: почти половина - на курщине

103 боя произошло на фронте с начала текущих суток, на Покровском направлении сохраняется высокая вражеская активность, но больше всего боестолкновений - 47 - зафиксировано на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 19 декабря, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 103 боевых столкновения. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян - сообщили в Генштабе.

В течение суток противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Прогресс, Степановка, Осоевка, Александровка, Новодмитровка, Порозок, Поповка Черниговской и Сумской областей. Авиаудару НАРами подверглась Александровка.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении противник наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудары в районах населенных пунктов Цуповка, Малые Проходы, Веселое, Уды.

На Купянском направлении враг в течение дня, при поддержке авиации, четыре раза пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Колесниковки, три атаки успешно отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Твердохлебово, Зеленого Гая, Тернов и в Серебрянском лесу. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Враг активно использовал авиацию на направлении, авиаударам подверглись Твердохлебово, Надежда, Сергеевка, Грековка и Серебрянское лесничество.

На Сиверском направлении враг проводил наступательные действия в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского, всего было отбито семь атак, еще один бой до сих пор продолжается. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Серебрянка, Северск, Резниковка и Федоровка.

На Краматорском направлении противник один раз атаковал в районе Часового Яра.

На Торецком направлении захватчики восемь раз пытались идти вперед в районах Торецка и Щербиновки. Три атаки успешно отражены нашими защитниками, продолжается пять боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Десять раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Соленое и Нововасильевка, украинские подразделения отбили девять атак, еще один бой продолжается. Авиаудар КАБом противник нанес по Водянскому.

На Кураховском направлении, вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного, отбито три штурма, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Времовском направлении агрессор десять раз атаковал в районах Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки. В настоящее время отбито три атаки, еще семь боев продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары КАБами по Новодаровке, Темировке и Зеленому Полю.

"На Курщине украинские защитники еще отражают 18 атак захватчиков, всего в настоящее время уже зафиксировано 47 боестолкновений", - говорится в сводке.

Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

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