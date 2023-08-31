З'явився на роботі нетерезим: Зеленський звільнив голову Івано-Франківської РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Олександра Ярощука за порушення трудової дисципліни. Йдеться про появу на роботі в нетверезому стані, інформує УНН з посиланням на розпорядження президента.
Цитата
“Звільнити Ярощука Олександра Анатолійовича з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області відповідно до пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України”, - йдеться у повідомленні.
Довідково
На підставі пункту 7 частини першої статті 40 Кодексу власник або уповноважений ним орган може розірвати трудовий договір з працівником за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння.
Нагадаємо
Раніше Зеленський звільнив з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.