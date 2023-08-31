Появился на работе нетерезим: Зеленский уволил главу Ивано-Франковской РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Александра Ярощука за нарушение трудовой дисциплины. Речь идет о появлении на работе в нетрезвом состоянии, информирует УНН со ссылкой на распоряжение президента.
Цитата
“Уволить Ярощука Александра Анатольевича с должности председателя Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины”, - говорится в сообщении.
Справочно
На основании пункта 7 части первой статьи 40 Кодекса собственник или уполномоченный им орган может расторгнуть трудовой договор с работником за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения.
Напомним
Ранее Зеленский уволил с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.