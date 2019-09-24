З'явилося рішення Європейського суду щодо Януковича: санкції ЄС залишаються

Так, в одному з рішень від 24 вересня суд ухвалив "скасувати рішення Ради (ЄС - ред.)... від 5 березня 2018 року про внесення поправок в рішення... щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, і Регламенту Ради (ЄС - ред.)... від 5 березня 2018 року, що вводить в дію Регламент... щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, оскільки ім'я Віктора Федоровича Януковича було внесено до списку осіб, організацій та органів, на які поширюються ці обмежувальні заходи".

У наступному суд постановив "скасувати рішення Ради (ЄС - ред.)... від 5 березня 2018 року про внесення поправок у рішення... щодо обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, і Регламенту Ради (ЄС - ред.)... від 5 березня 2018 року, що вводить в дію Постанову,.. що стосується обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб, організацій і органів з урахуванням ситуації в Україні, оскільки ім'я Олександра Вікторовича Януковича було внесено до списку осіб, організацій та органів, на які поширюються ці обмежувальні заходи".

Таким чином, суд ухвалив скасувати рішення Ради ЄС від 2018 року про введення обмежувальних заходів проти Віктора Януковича і його сина Олександра.

Водночас у рішенні не йдеться про чинні санкції проти Януковичів на період 2019-2020 років.

Про це написав і журналіст брюсельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. "Європейський суд сьогодні ухвалив скасувати санкції 2018 року проти Януковича. Щось подібне сталося в липні, але він все ще знаходиться під санкціями до березня 2020 року, оскільки вони були продовжені на один рік в 2019 році", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, раніше сьогодні прессекретар колишнього президента заявив, що Європейський суд скасував частину санкцій ЄС щодо Януковича.

Як повідомляв УНН, 4 березня Рада Європейського Союзу продовжила персональні санкції щодо колишнього президента України Віктора Януковича і 11 осіб його оточення.