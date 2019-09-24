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6 марта, 19:19 • 80980 просмотра

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6 марта, 17:12 • 114016 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 105783 просмотра

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6 марта, 14:10 • 112477 просмотра

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Появилось решение Европейского суда в отношении Януковича: санкции ЕС остаются

Появилось решение Европейского суда в отношении Януковича: санкции ЕС остаются

Киев  •  УНН

 • 14839 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Европейский суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 года о введении ограничительных мер в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра - не больше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.

Так, в одном из решений от 24 сентября суд постановил "отменить решение Совета (ЕС - ред.)... от 5 марта 2018 года о внесении поправок в решение... относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, и Регламента Совета (ЕС - ред.)… от 5 марта 2018 года, вводящего в действие Регламент… относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, поскольку имя Виктора Федоровича Януковича было внесено в список лиц, организаций и органов, на которые распространяются эти ограничительные меры".

В следующем суд постановил "отменить решение Совета (ЕС - ред.) ...от 5 марта 2018 года о внесении поправок в решение... относительно ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, и Регламента Совета (ЕС - ред.)… от 5 марта 2018 года, вводящего в действие Постановление,.. касающееся ограничительных мер, направленных против определенных лиц, организаций и органов с учетом ситуации в Украине, поскольку имя Александра Викторовича Януковича было внесено в список лиц, субъектов и органов, на которые распространяются эти ограничительные меры".

Таким образом, суд постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 года о введении ограничительных мер против Виктора Януковича и его сына Александра.

В то же время в решении не идет речи о действующих санкциях против Януковичей на период 2019-2020 годов.

Об этом написал и журналист брюссельского филиала издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. "Европейский суд сегодня постановил отменить санкции 2018 года против Януковича. Нечто подобное произошло в июле, но он все еще находится под санкциями до марта 2020 года, поскольку они были продлены на один год в 2019 году", - сообщил журналист.

Напомним, ранее сегодня прессекретар бывшего президента заявил, что Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича.

Как сообщал УНН, 4 марта Совет Европейского Союза продлил персональные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и 11 человек его окружения.

Украинские Национальные Новости

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