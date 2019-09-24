Появилось решение Европейского суда в отношении Януковича: санкции ЕС остаются

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Европейский суд 24 сентября постановил отменить решение Совета ЕС от 2018 года о введении ограничительных мер в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра - не больше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда.