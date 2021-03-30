З'явилися подробиці нападу на українських підлітків в Австрії: за злочином стоїть ціла банда

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“Почесний консул України Фрідріх Мьостль перебуває на прямому контакті з шефом поліції міста. Повідомляє, що життя пораненого хлопця поза небезпекою. Напад здійснила ціла банда — 7 чоловік. Щодо мотивів нападу, то поліція виходить, що це було пограбування. Розшук зловмисників триває”, — написав дипломат.

Що сталося

У неділю, 28 березня, двоє неповнолітніх братів з Україні в австрійському Граці пішли на зустріч людиною, з якою познайомилися через соціальну мережу, щоб продати одяг. Ймовірний покупець заманив двох в підземний пішохідний перехід, де братів зустріла група невідомих озброєних чоловіків.

17-річний хлопець чинив опір, що призвело до бійки. Як наслідок, один із злочинців вдарив 17-річного підлітка ножем в корпус. Коли йому на допомогу прийшов 15-річний брат, злочинці розбіглися в різні боки. Хлопець був серйозно поранений ножем і доставлений в місцеву лікарню Граца. Поліція міста проводить розслідування нападу.