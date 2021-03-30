Появились подробности нападения на украинских подростков в Австрии: за преступлением стоит целая банда
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Жизнь юноши из Украины, которого накануне ранили ножом неизвестные в австрийском городе Граце, вне опасности. Нападение осуществила целая банда из семи человек. Об этом у себя в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.
Цитата:
"Почетный консул Украины Фридрих Мёстль находится на прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит, что это было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается", - написал дипломат.
Что произошло
В воскресенье, 28 марта, двое несовершеннолетних братьев из Украины в австрийском Граце пошли на встречу человеком, с которым познакомились через социальную сеть, чтобы продать одежду. Вероятный покупатель заманил двух в подземный пешеходный переход, где братьев встретила группа неизвестных вооруженных мужчин.
17-летний парень сопротивлялся, что привело к драке. Как следствие, один из преступников ударил 17-летнего подростка ножом в корпус. Когда ему на помощь пришел 15-летний брат, преступники разбежались в разные стороны. Парень был серьезно ранен ножом и доставлен в местную больницу Граца. Полиция города проводит расследование нападения.