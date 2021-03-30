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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54719 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75871 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110757 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146244 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196274 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 280152 просмотра

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Появились подробности нападения на украинских подростков в Австрии: за преступлением стоит целая банда

Киев  •  УНН

 • 23608 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Жизнь юноши из Украины, которого накануне ранили ножом неизвестные в австрийском городе Граце, вне опасности. Нападение осуществила целая банда из семи человек. Об этом у себя в Facebook написал посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает УНН.

Цитата:

"Почетный консул Украины Фридрих Мёстль находится на прямом контакте с шефом полиции города. Сообщает, что жизнь раненого парня вне опасности. Нападение осуществила целая банда - 7 человек. Относительно мотивов нападения, то полиция выходит, что это было ограбление. Розыск злоумышленников продолжается", - написал дипломат.

Что произошло

В воскресенье, 28 марта, двое несовершеннолетних братьев из Украины в австрийском Граце пошли на встречу человеком, с которым познакомились через социальную сеть, чтобы продать одежду. Вероятный покупатель заманил двух в подземный пешеходный переход, где братьев встретила группа неизвестных вооруженных мужчин.

17-летний парень сопротивлялся, что привело к драке. Как следствие, один из преступников ударил 17-летнего подростка ножом в корпус. Когда ему на помощь пришел 15-летний брат, преступники разбежались в разные стороны. Парень был серьезно ранен ножом и доставлен в местную больницу Граца. Полиция города проводит расследование нападения.

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