В Австрії невідомі напали на підлітків з України: справа на контролі посольства

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Невідомі напали на двох братів з України 17-ти та 15-ти років в австрійському місті Грац в неділю. Один з українців був госпіталізований з ножовими пораненнями, передає УНН з посиланням на австрійське видання Heute.

Деталі

За даними видання, в неділю підлітки пішли на зустріч людиною, з якою познайомилися через соціальну мережу, щоб продати одяг. Близько 16:15 двоє громадян України зустріли незнайомця.

Повідомляється, що ймовірний покупець під приводом заманив двох в підземний пішохідний перехід. Коли незнайомець приміряв куртку, чотири-п’ять осіб в масках підійшли до братів з обох входів в підземний перехід. Один із злочинців витягнув пістолет, погрожуючи 17-річному підлітку і почав вимагати гроші, цінні речі і одяг, який він привіз з собою.

Згідно з виданням, 17-річний хлопець чинив опір, що призвело до бійки. Один із злочинців в масці витягнув ніж і вдарив 17-річного підлітка ножем в корпус. Коли йому на допомогу прийшов 15-річний брат, злочинці розбіглися в різні боки. Хлопець був серйозно поранений ножем і доставлений в місцеву лікарню Граца. Поліція міста проводить розслідування нападу.

Реакція МЗС України

У прес-службі МЗС УНН підтвердили, що 28 березня у місті Грац невідомі напали на двох українських підлітків 15 і 17 років, завдавши одному ножових поранень.

“Потерпілий громадянин був госпіталізований, зараз йому надається медична допомога, загрози життю немає. Поліція Граца почала розслідування, розшукує нападників. Справа перебуває на контролі українського посольства в Австрії”, — заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, в січні група невідомих напала і побила українського підлітка в Парижі. Хлопчик був госпіталізований у важкому стані.

Жахливе побиття українського юнака Юрія в Парижі справило значний резонанс. Заклик підтримати хлопця і його сім’ю підтримали члени уряду, ключові французькі політики, громадські діячі та знаменитості, зокрема, міністр внутрішніх справ Жерар Дарманен, міністр рівності та різноманітності Елізабет Морено, мер Парижа Анн Ідальго.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Франц Жерар Дарманен засудив “напад неймовірної жорстокості”.

Подія з побиттям українського хлопця не залишилася і без уваги світових зірок. Відреагували футболіст Антуан Грізманн, актор Омар Сі і багато інших.

Президент України Володимир Зеленський закликав знайти і покарати винних у побитті Юрія. “Нападники однозначно повинні опинитися у в’язниці”, сказав Зеленський.

Станом на кінець січня у Франції у справі про напад на українського підлітка 9 особам пред’явлено обвинувачення, причому п’ятьом з них — в “замаху на вбивство”.

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