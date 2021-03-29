В Австрии неизвестные напали на подростков из Украины: дело на контроле посольства
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Неизвестные напали на двух братьев из Украины 17-и и 15-и лет в австрийском городе Грац в воскресенье. Один из украинцев был госпитализирован с ножевыми ранениями, передает УНН со ссылкой на австрийское издание Heute.
Детали
По данным издания, в воскресенье подростки пошли на встречу человеком, с которым познакомились через социальную сеть, чтобы продать одежду. Около 16:15 двое граждан Украины встретили незнакомца.
Сообщается, что предполагаемый покупатель под предлогом заманил двоих в подземный пешеходный переход. Когда незнакомец примерил куртку, четыре-пять человек в масках подошли к братьям с обоих входов в подземный переход. Один из преступников вытащил пистолет, угрожая 17-летнему подростку и потребовал деньги, ценные вещи и одежду, которую он привез с собой.
Согласно изданию, 17-летний парень оказал сопротивление, что привело к драке. Один из преступников в маске вытащил нож и ударил 17-летнего подростка ножом в корпус. Когда ему на помощь пришел 15-летний брат, преступники разбежались в разные стороны. Парень был серьезно ранен ножом и доставлен в местную больницу Граца. Полиция города проводит расследование нападения.
Реакция МИД Украины
В пресслужбе МИД УНН подтвердили, что 28 марта во городе Грац неизвестные напали на двух украинских подростков 15 и 17 лет, нанеся одному ножевых ранений.
“Пострадавший гражданин был госпитализирован, сейчас ему оказывается медицинская помощь, угроз жизни нет. Полиция Граца начала расследование, разыскивает нападавших. Дело находится на контроле украинского посольства в Австрии”, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Что было ранее
Как сообщал УНН, в январе группа неизвестных напала и избила украинского подростка в Париже. Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ужасное избиение украинского юноши Юрия в Париже произвело значительный резонанс. Призыв поддержать парня и его семью поддержали члены правительства, ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости, в частности, министр внутренних дел Жерар Дарманен, министр равенства и разнообразия Элизабет Морено, мэр Парижа Анн Идальго.
В частности, министр внутренних дел Франц Жерар Дарманен осудил “нападение невероятной жестокости”.
Событие с избиением украинского парня не осталось и без внимания мировых звезд. Отреагировали футболист Антуан Гризманн, актер Омар Си и многие другие.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал найти и наказать виновных в избиении Юрия. “Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме”, сказал Зеленский.
По состоянию на конец января во Франции по делу о нападении на украинского подростка 9 лицам были предъявлены обвинения, причем пяти из них — в “покушении на убийство”.