Звіт ТСК щодо розслідування смерті нардепа Полякова представлять у ВР наприкінці травня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Народна депутатка Анна Скороход на наступній сесії Верховної Ради, яка орієнтовно запланована на кінець травня, виступить щодо звіту парламентської ТСК про розслідування обставин смерті народного депутата України Антона Полякова. Про це вона повідомила журналісту УНН.
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«Я буду виступати по ньому у Верховній Раді. Думаю, що на наступній сесії. Вона планується на кінець травня», - сказала Скороход.
Вона зазначила, що звіт ТСК не буде оприлюднений, адже буде засекречений.
«Я думала, що ми його закрили частково, але члени комісії прийняли рішення, щоб ми його повністю робили під грифом секретності», - розповіла Скороход.
Доповнення
У Telegram-каналі щодо розслідування обставин смерті народного депутата України Антона Полякова повідомили, що парламентська ТСК завершує розслідування обставин вбивства Полякова.
Контекст
Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня 2021 року, було відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45. Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагалися реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть.
За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота. При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Водночас правоохоронці повідомили, що у крові нардепа був виявлений метадон та димедрол.
Слід додати, що Полякова та Скороход пов’язували стосунки - з відкритих джерел відомо, що вони мешкали разом. Також, Скороход повідомила, що її допитали у справі про смерть Полякова.
Верховна Рада 18 листопада 2021 року підтримала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування смерті нардепа Антона Полякова.