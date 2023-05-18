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Отчет ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова представят в ВР в конце мая

Отчет ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова представят в ВР в конце мая

Киев • УНН

 • 1408732 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Народный депутат Анна Скороход на следующей сессии Верховной Рады, которая ориентировочно запланирована на конец мая, выступит по отчету парламентской ВСК о расследовании обстоятельств смерти народного депутата Украины Антона Полякова. Об этом она сообщила журналисту УНН.

Цитата

«Я буду выступать по нему в Верховной Раде. Думаю, что на следующей сессии. Она планируется на конец мая», - сказала Скороход.

Она отметила, что отчет ВСК не будет обнародован, так как будет засекречен.

«Я думала, что мы его закрыли частично, но члены комиссии приняли решение, чтобы мы его полностью делали под грифом секретности», - рассказала Скороход.

Дополнение

В Telegram-канале по расследованию обстоятельств смерти народного депутата Украины Антона Полякова сообщили, что парламентская ВСК завершает расследование обстоятельств убийства Полякова.

Контекст

Народный депутат Антон Поляков умер в ночь на 8 октября 2021 года, было открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с примечанием “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45. Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть.

По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота. При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.

По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В то же время правоохранители сообщили, что в крови нардепа был обнаружен метадон и димедрол.

Следует добавить, что Полякова и Скороход связывали отношения - из открытых источников известно, что они жили вместе. Также, Скороход сообщила, что ее допросили по делу о смерти Полякова. 

Верховная Рада 18 ноября 2021 года поддержала создание временной следственной комиссии по расследованию смерти нардепа Антона Полякова. 

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