Смерть нардепа Полякова: Скороход заявила, що другий її допит тривав сім годин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Другий допит нардепа Анни Скороход щодо смерті депутата Антона Полякова тривав сім годин. Про це вона заявила в ефірі ток-шоу "Україна сьогодні" з Володимиром Полуєвим, передає УНН.
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“Допит тривав 7 годин. Я вийшла з нього близько 12 ночі. Запитували про все: і про життя, і про зв’язки”, — заявила Скороход.
Деталі
За її словами, щодо того, чи стало причиною смерті Полякова удушення, експертизи ще немає.
“До сьогодні результатів експертизи немає. Хоча матеріали на неї були взяті”, — відзначила Скороход.
Що було раніше
Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою “природна смерть”. За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі “швидкої”, але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.
При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.
За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.