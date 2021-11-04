Смерть нардепа Полякова: Скороход заявила, что второй ее допрос длился семь часов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Второй допрос нардепа Анны Скороход о смерти депутата Антона Полякова длился семь часов. Об этом она заявила в эфире ток-шоу "Украина сегодня" с Владимиром Полуевым, передает УНН.
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“Допрос длился 7 часов. Я вышла из него около 12 ночи. Спрашивали обо всем: и о жизни, и о связях”, — заявила Скороход.
Детали
По ее словам, относительно того, стало ли причиной смерти Полякова удушение, экспертизы еще нет.
"До сих пор результатов экспертизы нет. Хотя материалы на нее были взяты”, — отметила Скороход.
Что было раньше
Народный депутат Антон Поляков скончался в ночь на 8 октября, открыто производство по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве с пометкой “естественная смерть”. По сообщениям коллег-нардепов, смерть депутата Антона Полякова констатировали в 2:45.
Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи “скорой”, но констатировали смерть. По словам водителя такси, пассажир сел в его машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после чего последнему стало плохо и у него началась тошнота.
При потерпевшем, по данным прокуратуры, обнаружены и изъяты ценные вещи, документы, мобильный телефон и денежные средства. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивали следователи.
По результатам вскрытия, смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.