Звіт ОГП у справах Ситника: антикорупційний комітет перейшов до закритого засідання

"Я пропоную заслухати доповідь у вказаних матеріалах у закритому режимі, бо розповсюдження інформації, яке може бути доведене до вашого відома, можливо лише за умови, якщо це буде зроблено у встановленому законом порядку. Прошу розглянути це питання. Я на цьому наполягаю", - зазначив заступник генпрокурора.

Додамо, що всі члени комітету погодили таку пропозицію, а народна депутатка від фракції “Слуга народу” Галина Янченко покинула онлайн-засідання через те, що не підписала документ про нерозголошення інформації. Відповідні підписи ОГП вимагали від усіх членів комітету, які мали намір заслухати звіт.

Наразі невідомо причину такого рішення Янченко.

Нагадаємо, у грудні минулого року Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Додамо, що за словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, комітет з питань антикорупційної політики вирішив запросити представників Офісу Генерального прокурора, щоб заслухати інформацію про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.