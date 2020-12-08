Звіт ОГП у справах Ситника: антикорупційний комітет перейшов до закритого засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Антикорупційний комітет Верховної Ради України продовжив своє засідання у закритому режимі, де заслухає доповідь представників Офісу Генпрокурора у справі директора НАБУ Артема Ситника. Відповідну пропозицію вніс заступник генпрокурора Олексій Симоненко, інформує УНН.
"Я пропоную заслухати доповідь у вказаних матеріалах у закритому режимі, бо розповсюдження інформації, яке може бути доведене до вашого відома, можливо лише за умови, якщо це буде зроблено у встановленому законом порядку. Прошу розглянути це питання. Я на цьому наполягаю", - зазначив заступник генпрокурора.
Додамо, що всі члени комітету погодили таку пропозицію, а народна депутатка від фракції “Слуга народу” Галина Янченко покинула онлайн-засідання через те, що не підписала документ про нерозголошення інформації. Відповідні підписи ОГП вимагали від усіх членів комітету, які мали намір заслухати звіт.
Наразі невідомо причину такого рішення Янченко.
Нагадаємо, у грудні минулого року Артема Ситника внесли до Єдиного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Додамо, що за словами нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського, комітет з питань антикорупційної політики вирішив запросити представників Офісу Генерального прокурора, щоб заслухати інформацію про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо керівника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника.