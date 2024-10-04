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Звільнили топменеджера НАЕК "Енергоатом" Скопича, затриманого раніше на хабарі

Київ • УНН

 • 13132 перегляди

Олександра Скопича, директора з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом", звільнено через корупційний скандал. Компанія заявляє про ефективну систему боротьби з корупцією та прозорість закупівель через Prozorro.

Директора з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом" Олександра Скопича, якого викрили на корупції, звільнили. Про це повідомили в пресслужбі компанії, передає УНН.  

Слід зазначити, що оголошена О. Скопичу підозра жодним чином не повʼязана з його роботою в АТ "НАЕК "Енергоатом". Однак, враховуючи суспільний резонанс та порушення ним вимог Компанії у сфері боротьби із корупцією, 30 вересня 2024 р. наказом в.о. Голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна цього посадовця звільнено із займаної посади

- йдеться у заяві компанії.

"Енергоатомі" вказали, що в інформаційному просторі розпочалася чергова хвиля інформаційних атак на компанію. В самому ж підприємстві ефективно працює система боротьби із корупцією та зловживаннями посадових осіб, зокрема ретельно перевіряється вся тендерна документація.

"Всі закупівлі здійснюються суворо відповідно до чинного законодавства через систему Prozorro, що гарантує повну прозорість та відкритість процесів. В разі виявлення порушень при проведенні закупівель, в компанії одразу призначаються службові розслідування, за результатами яких приймаються відповідні кадрові та  дисциплінарні рішення", - додали в Енергоатомі.

Нагадаємо 

Служба безпеки України викрила на корупції директора з контрольно-ревізійної роботи цього підприємства. За матеріалами справи, посадовець компанії вимагав "відкати" від постачальників товарів та послуг для державного підприємства.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова про топменеджера НАЕК "Енергоатом" Олександра Скопича.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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