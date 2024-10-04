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Уволили топ-менеджера НАЭК «Энергоатом» Скопича, задержанного ранее на взятке

Уволили топ-менеджера НАЭК «Энергоатом» Скопича, задержанного ранее на взятке

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 11:18  •  788 просмотра

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Александр Скопич, директор по контрольно-ревизионной работе НАЭК «Энергоатом», уволен из-за коррупционного скандала. Компания заявляет об эффективной системе борьбы с коррупцией и прозрачности закупок через Prozorro.

Директора по контрольно-ревизионной работе НАЭК «Энергоатом» Александра Скопича, которого уличили в коррупции, уволили. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН.  

Следует отметить, что объявленное А. Скопичу подозрение никоим образом не связано с его работой в АО «НАЭК „Энергоатом“. Однако, учитывая общественный резонанс и нарушение им требований Компании в сфере борьбы с коррупцией, 30 сентября 2024 приказом и.о. Председателя правления АО «НАЭК „Энергоатом“ Петра Котина этот чиновник уволен с занимаемой должности

- говорится в заявлении компании.

«Энергоатоме» указали, что в информационном пространстве началась очередная волна информационных атак на компанию. В самом же предприятии эффективно работает система борьбы с коррупцией и злоупотреблениями должностных лиц, в частности тщательно проверяется вся тендерная документация.

«Все закупки осуществляются строго в соответствии с действующим законодательством через систему Prozorro, что гарантирует полную прозрачность и открытость процессов. В случае выявления нарушений при проведении закупок, в компании сразу назначаются служебные расследования, по результатам которых принимаются соответствующие кадровые и  дисциплинарные решения», - добавили в Энергоатоме.

Напомним 

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции директора по контрольно-ревизионной работе этого предприятия. По материалам дела, чиновник компании требовал «откаты» от поставщиков товаров и услуг для государственного предприятия.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о топ-менеджере НАЭК «Энергоатом» Александре Скопиче.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП