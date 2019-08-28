Звільнено очільників поліції у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Начальники головних управлінь Національної поліції у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях були звільнені з посад. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіцїі.
"В рамках засідання керівництвом МВС і Національної поліції було прийнято рішення про звільнення з посад керівників головних управлінь у Закарпатській, Львівській, Житомирській і Запорізькій областях", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначено, на даний час колишнього керівника Головного управління Нацполіції у Львівській області Валерія Середу призначено начальником Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України.
Колишнього начальника Головного управління Нацполіції у Житомирській області В’ячеслава Печененка призначено в центральний апарат Національної поліції України.
"Наразі вирішується питання подальшого проходження служби колишніми начальниками головних управлінь Нацполіції в Запорізькій і Закарпатській областях", - додали в поліції.
Нагадаємо, 23 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вирішив звільнити керівників ГУНП у Львівській, Житомирській, Закарпатській і Запорізькій областях.