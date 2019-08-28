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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127819 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137951 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126527 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128240 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130315 просмотра

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5 марта, 17:33 • 153153 просмотра

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Уволены руководители полиции в четырех областях

Уволены руководители полиции в четырех областях

Киев  •  УНН

 • 32395 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были уволены с должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службе Нацполиции.

"В рамках заседания руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об увольнении с должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

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Как указано, в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначено в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", - добавили в полиции.

Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей ГУНП во Львовской, Житомирской, Закарпатской и Запорожской областях.

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