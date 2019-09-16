Звільнені з РФ українці отримали нові біометричні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Українці, звільнені з РФ, уже отримали свої нові біометричні документи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної міграційної служби.
"Військові моряки та політв'язні, які втратили свої документи під час перебування у полоні або тримання в ув'язненні на території Російської Федерації, уже отримали нові паспорти громадянина України у формі ID-картки та паспорти громадянина України для виїзду за кордон", - повідомили у ДМС.
Для зручності та оперативності оформлення нових документів міграційна служба, як вказано, організувала за допомогою Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" виїзд мобільного пункту до місць, де звільнені українці перебували на лікуванні.
Нагадаємо, звільнені військові моряки та політв'язні мали отримати нові ID-паспорти.