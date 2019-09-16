Освобожденные из РФ украинцы получили новые биометрические паспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинцы, освобожденные из РФ, уже получили свои новые биометрические документы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службе Государственной миграционной службы.
"Военные моряки и политзаключенные, которые потеряли свои документы во время пребывания в плену или удерживания в заключении на территории Российской Федерации, уже получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу", - сообщили в ГМС.
Для удобства и оперативности оформления новых документов миграционная служба, как указано, организовала с помощью Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" выезд мобильного пункта к местам, где освобожденные украинцы находились на лечении.
Напомним, освобожденные военные моряки и политзаключенные должны были получить новые ID-паспорта.