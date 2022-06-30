Звичка зніматись у образі "мачо": путін відреагував на жарти лідерів G7 про його голий торс

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Російський диктатор сказав, що якби лідери G7 роздяглися, то це нібито було б "огидним видовищем".

"Я не знаю, як вони хотіли роздягнутися, по пояс або нижче пояса, думаю, це було б огидне видовище в будь-якому випадку", - заявив путін.

Контекст

Перед переговорами на саміті G7, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, глава уряду Канади Джастін Трюдо та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн висміяли російського диктатора за його звичку зніматись у образі "мачо", коли сідали за переговори.