Привычка сниматься в образе "мачо": путин отреагировал на шутки лидеров G7 о его голом торсе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российский диктатор владимир путин отреагировал на шутки лидеров G7 о его фотографиях с голым торсом. После Каспийского саммита, который проходил 29 июня, президент рф отвечал на вопросы пропагандистских журналистов и не смог скрыть, что шутки "Большой семерки" его оскорбили, передает УНН.
Детали
Российский диктатор сказал, что если бы лидеры G7 разделись, то это якобы было бы "отвратительным зрелищем".
"Я не знаю, как они хотели раздеться, по пояс или ниже пояса, думаю, это было бы отвратительное зрелище в любом случае", - заявил путин.
Контекст
Перед переговорами на саммите G7, премьер-министр Британии Борис Джонсон, глава правительства Канады Джастин Трюдо и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высмеяли российского диктатора за его привычку сниматься в образе "мачо", когда садились за переговоры.