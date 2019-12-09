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Зустріч у “нормандському форматі” затримується

Зустріч у “нормандському форматі” затримується

Київ • УНН

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ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Парижі початок саміту лідерів чотирьох країн у "нормандському форматі" затримується вже більш ніж на півгодини, передає кореспондент УНН.

Так, анонсований на 17:00 за київським часом початок саміту перенесено. Як зазначила французька сторона, зустріч мала відбутись о 17:30, водночас станом на 17:42 лідери досі не зібрались.

Анонсована на 19.45 підсумкова пресконференція лідерів також перенесена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Путін сидітиме навпроти Зеленського: показали зал, де зустрінеться "нормандська четвірка"

Нагадаємо, за інформацією з Офісу Президента, двостороння зустріч між Президентом України Володимиром Зеленським та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним відбудеться після зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня.

Як повідомляв УНН, 9 грудня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського із своїми колегами з Франції, Німеччини та Росії - у “нормандському форматі” - у Парижі.

Згідно з графіком очікується, що о 14:55 Зеленський прибуде до Єлисейського палацу. Перед безпосереднім початком зустрічі лідерів у “нормандському форматі” Президент України зустрінеться зі своїм колегою з Франції Еммануелем Макроном о 15:05. Очікується, що пізніше Зеленський проведе аналогічну зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель о 15:30.

Вже безпосередньо о 16:00 має початися зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату”. Після цього, о 18:45 відбудеться зустріч лідерів країн-учасниць “нормандського формату” з представниками ЗМІ.

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