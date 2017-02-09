Зустріч у "нормандському форматі" в рамках G20 дозволить поінформувати голів МЗС про ситуацію в Україні - П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Наразі розглядаються опції зустрічі в рамках “нормандського формату”, ймовірно, така зустріч відбудеться 17 лютого, при цьому вона дуже вдала для України, оскільки дозволить проінформувати інших міністрів G20 по ситуацію в Україні. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Ми ведемо зараз консультації з колегами, яким чином організувати зустріч. Можливо, зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій. Одна з опцій, яка розглядається, — це 17-те на полях „Великої двадцятки“. В принципі опція, яка є непоганою для нас, оскільки дозволяє також поінформувати інших міністрів „Великої двадцятки“ про те, що робить Росія зараз на Донбасі”, — сказав він.
Він додав, що у наступні години матиме контакт з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем, де вони формально визначаться.
“Над зустріччю працюємо, головне — це результат, а не просто зібратися за одним столом”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, переговори міністрів закордонних справ “нормандської четвірки” щодо перемир’я на Донбасі можуть відбутися наступного тижня на полях зустріч G20 у Бонні.