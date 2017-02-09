Встреча в "нормандском формате" в рамках G20 позволит проинформировать глав МИД о ситуации в Украине - П.Климкин

"Мы ведем сейчас консультации с коллегами, каким образом организовать встречу. Возможно, встреча на уровне министров иностранных дел. Сейчас рассматривается несколько опций. Одна из опций, которая рассматривается, - это 17-е на полях "Большой двадцатки". В принципе опция, которая является неплохой для нас, поскольку позволяет также проинформировать других министров "Большой двадцатки" о том, что делает Россия сейчас на Донбассе", - сказал он.

Он добавил, что в ближайшие часы будет контакт с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем, где они формально определятся.

"Над встречей работаем, главное - это результат, а не просто собраться за одним столом", - сказал он.

Как сообщал УНН, переговоры министров иностранных дел "нормандской четверки" о перемирии на Донбассе могут состояться на следующей неделе на полях встречи G20 в Бонне.