Зустріч "нормандської четвірки", ймовірно, триватиме ще декілька годин - ОП
Київ • УНН
ПАРИЖ-КИЇВ. 9 грудня. УНН. Зустріч "нормандської четвірки", ймовірно, триватиме ще декілька годин. Наразі лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього. Про це журналістам у Парижі повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає кореспондент УНН.
Тимошенко нагадав, що зустріч у “нормандському форматі” розпочалась після проведення двосторонніх зустрічей.
"Наразі зустріч триває у форматі чотирьох лідерів, лідери обговорюють проект комюніке, який був підготовлений до цього, проводяться по кожному пункту, жваво обговорюють кожен пункт і доходять до фінального проекту, який буде підписаний. Я думаю, ще декілька годин це буде тривати", - зауважив він.
Нагадаємо, зустріч у "нормандському форматі" у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.
Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.
Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в “нормандському форматі”.