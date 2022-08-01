Зупинка транспорту під час повітряної тривоги: кияни не платитимуть за проїзд після відбою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Києві після відбою повітряної тривоги пасажири комунального наземного транспорту не платитимуть за проїзд повторно. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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"Пасажири комунального наземного транспорту не сплачуватимуть за проїзд повторно після відбою повітряної тривоги. Місто закликає пасажирів користуватися укриттями та не залишатися на зупинках під час повітряної тривоги", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначили, трамваї після сигналу повітряної тривоги довозитимуть пасажирів до найближчої зупинки, автобуси та тролейбуси – до найближчої зупинки або розширення проїжджої частини ("кишені").
Після відбою тривоги водій чекатиме на пасажирів протягом 10 хвилин. Люди, які за цей час не встигнуть повернутися, зможуть скористатися наступним транспортом.
Платити за проїзд повторно не треба в обох випадках. Контролери будуть попереджені про це та отримають відповідні інструкції, повідомили у КМДА.
Приватних перевізників також закликали дотримуватися правил безпеки під час повітряної тривоги і зараховувати пасажирам попередньо сплачений проїзд після відновлення руху.
Нагадаємо
Відсьогодні у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, зупинятимуть рух під час повітряної тривоги. Пасажири мають залишити салон і пройти в укриття.