Остановка транспорта во время воздушной тревоги: киевляне не будут платить за проезд после отбоя
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Киеве после отбоя воздушной тревоги пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
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"Пассажиры коммунального наземного транспорта не будут платить за проезд повторно после отбоя воздушной тревоги. Город призывает пассажиров пользоваться укрытиями и не оставаться на остановках во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, трамваи после сигнала воздушной тревоги будут довозить пассажиров до ближайшей остановки, автобусы и троллейбусы – до ближайшей остановки или расширения проезжей части ("кармана").
После отбоя тревоги водитель будет ждать пассажиров в течение 10 минут. Люди, которые за это время не успеют вернуться, смогут воспользоваться следующим транспортом.
Платить за проезд повторно не надо в обоих случаях. Контроллеры будут предупреждены об этом и получат соответствующие инструкции, сообщили в КГГА.
Частных перевозчиков также призвали соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и засчитывать пассажирам предварительно оплаченный проезд после возобновления движения.
Напомним
С сегодняшнего дня в Киеве наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будут останавливать движение во время воздушной тревоги. Пассажиры должны покинуть салон и пройти в укрытие.