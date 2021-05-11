Зупинити поширення COVID-19: Європа рекомендує робити антигенні тести на робочих місцях

Деталі

У звіті відомств йдеться про те, що швидке антигенне тестування може допомогти знизити поширення вірусу на робочих місцях з підвищеним ризиком. Однак у звіті підкреслюється, що тестування не може замінити інші заходи безпеки і охорони здоров'я та має використовуватися як доповнення до них.

У звіті також рекомендують ретельно планувати і залучати роботодавців, працівників, органів з охорони праці та здоров'я, органів громадської охорони здоров'я і служб гігієни праці в розробку стратегії тестування на робочому місці до її впровадження.