Зупинити поширення COVID-19: Європа рекомендує робити антигенні тести на робочих місцях
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) спільно з Агентством ЄС з безпеки та гігієни праці (EU-OSHA) вивчив можливості і важливість використання антигенних тестів на робочих місцях з метою зупинити поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН.
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У звіті відомств йдеться про те, що швидке антигенне тестування може допомогти знизити поширення вірусу на робочих місцях з підвищеним ризиком. Однак у звіті підкреслюється, що тестування не може замінити інші заходи безпеки і охорони здоров'я та має використовуватися як доповнення до них.
У звіті також рекомендують ретельно планувати і залучати роботодавців, працівників, органів з охорони праці та здоров'я, органів громадської охорони здоров'я і служб гігієни праці в розробку стратегії тестування на робочому місці до її впровадження.