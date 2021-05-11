Остановить распространение COVID-19: Европа рекомендует делать антигенные тесты на рабочих местах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) совместно с Агентством ЕС по безопасности и гигиене труда (EU-OSHA) изучил возможности и важность использования антигенных тестов на рабочих местах с целью остановить распространение COVID-19. Об этом сообщает УНН.
Детали
В отчете ведомств говорится о том, что быстрое антигенное тестирование может помочь снизить распространение вируса на рабочих местах с повышенным риском. Однако в отчете подчеркивается, что тестирование не может заменить другие меры безопасности и здоровоохранения и должно использоваться в качестве дополнения к ним.
В отчете также рекомендуют тщательно планировать и привлекать работодателей, работников, органов по охране труда и здоровоохранения, органов общественного здравоохранения и служб гигиены труда к разработке стратегии тестирования на рабочем месте до ее внедрения.