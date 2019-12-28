Зупинили машину і силоміць витягли з салону: на Одещині на дорозі скоєно напад
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У селі Виноградівка Болградського району Одеської області скоєно розбійний напад на підприємця. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Автомобіль Mitsubishi, за кермом якого перебував підприємець (місцевий житель 1984 року народження), був заблокований на перехресті автомобілем Volkswagen. Після чого з останнього автомобіля вискочили четверо невідомих чоловіків. Нападники витягли підприємця та ще трьох пасажирів з авто та побили їх.
Після чого, погрожуючи ножем, змусили їх віддати гроші на суму близько 200 тисяч гривень. Після цього зловмисники поїхали з місця події.
Одному з потерпілих нападники спричинили непроникаюче ножове пораненя грудної клітини. В інших потерпілих синці та забої.
За фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Донеччині чоловік взяв у заручниці літню жінку та вимагав гроші.