Остановили машину и силой вытащили из салона: в Одесской области на дороге совершено нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В селе Виноградовка Болградского района Одесской области совершено разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился предприниматель (местный житель 1984 года рождения), был заблокирован на перекрестке автомобилем Volkswagen. После чего с последнего автомобиля выскочили четверо неизвестных мужчин. Нападавшие вытащили предпринимателя и еще трех пассажиров с автомобиля и избили их.
После чего, угрожая ножом, заставили их отдать деньги на сумму около 200 тысяч гривен. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.
Одному из пострадавших нападавшие нанесли непроникающее ножевое ранение грудной клетки. У других пострадавших синяки и ушибы.
По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.
Напомним, в Донецкой области мужчина взял в заложницы пожилую женщину и требовал деньги.