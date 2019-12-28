Остановили машину и силой вытащили из салона: в Одесской области на дороге совершено нападение

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. В селе Виноградовка Болградского района Одесской области совершено разбойное нападение на предпринимателя. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Автомобиль Mitsubishi, за рулем которого находился предприниматель (местный житель 1984 года рождения), был заблокирован на перекрестке автомобилем Volkswagen. После чего с последнего автомобиля выскочили четверо неизвестных мужчин. Нападавшие вытащили предпринимателя и еще трех пассажиров с автомобиля и избили их.

После чего, угрожая ножом, заставили их отдать деньги на сумму около 200 тысяч гривен. После этого злоумышленники уехали с места происшествия.

Одному из пострадавших нападавшие нанесли непроникающее ножевое ранение грудной клетки. У других пострадавших синяки и ушибы.

По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.

Напомним, в Донецкой области мужчина взял в заложницы пожилую женщину и требовал деньги.

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