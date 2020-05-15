Зупинений за порушення ПДР чоловік у Полтаві погрожував поліцейському ножем

“...13-го травня близько 8-ї години на проспекті Вавілова у місті Полтава за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль "ВАЗ 2109“, під керуванням водія, 1986 року народження. Водій зупиненого автомобіля відмовився виконувати законні вимоги поліцейських та став погрожувати їм ножем”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України — опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до позбавлення волі на строк до двох років.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Миколаївщині п’яний чоловік погрожував поліцейським ножем.