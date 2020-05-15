Остановленный за нарушение ПДД мужчина в Полтаве угрожал полицейскому ножом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Полтаве сообщили о подозрении мужчине 1986 года рождения, который сначала нарушил ПДД, а затем угрожал полицейскому ножом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.
"... 13 мая около 8 часов на проспекте Вавилова в городе Полтава за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением водителя, 1986 года рождения. Водитель остановленного автомобиля отказался выполнять законные требования полицейских и стал угрожать им ножом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины - сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок до двух лет.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Николаевской области пьяный мужчина угрожал полицейским ножом.