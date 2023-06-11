ЗСУ звільнили село Благодатне на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Українські захисники звільнили село Благодатне, що на Донеччині. Про це повідомила 68 окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша в Facebook, передає УНН.
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Воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.
У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки.