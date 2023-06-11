ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области

Детали

Воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой области.

В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли, отмечается в сообщении.

Напомним

Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.