ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Украинские защитники освободили село Благодатное, что в Донецкой области. Об этом сообщила 68 отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в Facebook, передает УНН.
Детали
Воины 68 отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное в Донецкой области.
В ходе операции удалось взять в плен российских военных. Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли, отмечается в сообщении.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники.