ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів у Миколаївській області

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Як повідомили в командуванні, ворог чотири рази парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. втрат серед українських захисників немає. Натомість наша авіація завдала сім ударів по у відповідь.

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"Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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