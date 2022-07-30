ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів у Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Оперативне командування "Південь" повідомило, що ЗСУ знищили склад ворожих боєприпасів у Миколаївській області, пише УНН.
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Як повідомили в командуванні, ворог чотири рази парами гелікоптерів атакував українські позиції та відбиті населені пункти. втрат серед українських захисників немає. Натомість наша авіація завдала сім ударів по у відповідь.
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"Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів", - йдеться у повідомленні.
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