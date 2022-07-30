ВСУ уничтожили склад вражеских боеприпасов в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили состав вражеских боеприпасов в Николаевской области, пишет УНН.
Детали
Как сообщили в командовании, враг четыре раза парами вертолетов атаковал украинские позиции и отбитые населенные пункты. Потерь среди украинских защитников нет. Зато наша авиация нанесла семь ответных ударов.
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"Пара штурмовиков и истребитель атаковали 2 скопления вражеской силы и техники в Херсонском и Снегиревском районах, также в Николаевской области попали в состав вражеских боеприпасов", - говорится в сообщении.
Напомним
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