ЗСУ за два дні просунулися на флангах Бахмута на відстань від 350 метрів до 2 кілометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Українські військові за останні дві доби просунулися в деяких місцях на флангах навколо Бахмута на від 350 метрів до 2 кілометрів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Так, попередні дві доби наші війська просунулися на різну відстань, від 350 метрів умовно кажучи, до 2 кілометрів. Але ворог там чинить шалений спротив, також ворог проводить атакуючі дії. За цю добу 34 боєзіткнень відбулося на Бахмутському напрямку, 479 разів ворог різними системами, артилерією обстрілював наші позиції. Чотири авіанальоти відбулося», - розповів Череватий.
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За його словами, також було підбито дві бойові машини піхоти, два бронеавтомобілі, три безпілотники ворога та польовий склад із боєприпасами.
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«Ворог намагається захопити саме місто, докладаючи просто до неймовірних зусиль.Наші воїни тримають там оборону, проявляючи вершини мужності, героїзму, витримки та кмітливості…А коли з'являється можливість на флангах атакувати ворога, то це робиться. І це все в рамках оборонної операції, яка триває вже багато місяців, яка спрямована на абсолютне виснаження ворога», - сказав Череватий.
Череватий зазначив, що по суті росіяни потрапили у Бахмутську пастку.
«Бахмут – це зараз точка вирішення подальшого цього конфлікту, особливо на цьому напрямку, адже по суті все йде до того, що в таких інтенсивних боях, якщо угруповування «вангера» не знайде можливості відновлювати свій особовий склад, то він буде там просто знищений», - розповів Череватий.
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