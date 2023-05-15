ВСУ за два дня продвинулись на флангах Бахмута на расстояние от 350 метров до 2 километров

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«Да, предыдущие двое суток наши войска продвинулись на разное расстояние, от 350 метров условно говоря, до 2 километров. Но враг там оказывает яростное сопротивление, также враг проводит атакующие действия. За эти сутки 34 боестолкновений произошло на Бахмутском направлении, 479 раз враг различными системами, артиллерией обстреливал наши позиции. Четыре авианалета произошло», - рассказал Череватый.

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По его словам, также были подбиты две боевые машины пехоты, два бронеавтомобиля, три беспилотника врага и полевой склад с боеприпасами.

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«Враг пытается захватить сам город, прилагая просто невероятные усилия, наши воины держат там оборону, проявляя вершины мужества, героизма, выдержки и смекалки…А когда появляется возможность на флангах атаковать врага, то это делается. И это все в рамках оборонительной операции, которая длится уже много месяцев, которая направлена на абсолютное истощение врага», - сказал Череватый.

Череватый отметил, что по сути россияне попали в Бахмутскую ловушку.

«Бахмут – это сейчас точка решения дальнейшего этого конфликта, особенно на этом направлении, ведь по сути все идет к тому, что в таких интенсивных боях, если группировка «вангера» не найдет возможности восстанавливать свой личный состав, то он будет там просто уничтожен», - рассказал Череватый.

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