ЗСУ: За добу росіяни втратили 1270 військових та значну техніку
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ повідомив про втрати загарбників за добу: 1270 військових, 4 танки, 19 БМП та іншу техніку. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 625260 осіб.
У межах доби терористи втратили 1270 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 08.09.24:
- Особовий склад: 625260 (+1270).
- Танки: 8636 (+4).
- Броньовані бойові машини: 16897 (+19).
- Артилерійські системи: 17804 (+30).
- РСЗВ: 1180 (+2)
- Засоби ППО: 942.
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14864 (+80).
- Крилаті ракети: 2588.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24218 (+47).
- Спеціальна техніка: 3047 (+10).
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