ВСУ: За сутки россияне потеряли 1270 военных и значительную технику
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях захватчиков за сутки: 1270 военных, 4 танка, 19 БМП и другую технику. Общие потери врага с начала войны достигли 625260 человек.
В пределах суток террористы потеряли 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 08.09.24:
- Личный состав: 625260 (+1270).
- Танки: 8636 (+4).
- Бронированные боевые машины: 16897 (+19).
- Артиллерийские системы: 17804 (+30).
- РСЗВ: 1180 (+2)
- Средства ППО: 942.
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14864 (+80).
- Крылатые ракеты: 2588.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24218 (+47).
- Специальная техника: 3047 (+10).
Генштаб: відбулося 168 боєзіткнень на фронті, найгарячіше - на Покровському напрямку7 сентября 2024, 20:52 • 17117 просмотров