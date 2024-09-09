ЗСУ: За добу ліквідовано 1150 російських військових
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати противника за останню добу. Загальні втрати окупантів з початку війни сягнули 626410 осіб, 8639 танків та 16906 бронемашин.
За останню добу сили противника втратили 1150 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 09.09.24:
- Особовий склад: 626410 (+1150).
- Танки: 8639 (+3).
- Броньовані бойові машини: 16906 (+9).
- Артилерійські системи: 17830 (+26).
- РСЗВ: 1180.
- Засоби ППО: 942.
- Літаки: 368.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14897 (+33).
- Крилаті ракети: 2588.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 24262 (+44).
- Спеціальна техніка: 3049 (+2).
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