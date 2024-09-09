ВСУ: За сутки ликвидировано 1150 российских военных
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях противника за последние сутки. Общие потери оккупантов с начала войны достигли 626410 человек, 8639 танков и 16906 бронемашин.
За последние сутки силы противника потеряли 1150 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери захватчиков за период с 24.02.22 по 09.09.24:
- Личный состав: 626410 (+1150).
- Танки: 8639 (+3).
- Бронированные боевые машины: 16906 (+9).
- Артиллерийские системы: 17830 (+26).
- РСЗВ: 1180.
- Средства ППО: 942.
- Самолеты: 368.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 14897 (+33).
- Крылатые ракеты: 2588.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 24262 (+44).
- Специальная техника: 3049 (+2).
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