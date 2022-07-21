ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки

Деталі

Зокрема, на Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Також на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що поточний наступ окупантів у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов’янська чи Бахмута.