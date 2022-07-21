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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки

ЗСУ відбили штурм окупантів у напрямку Лисичанського НПЗ – Івано-Дар’ївки

Київ • УНН

 • 120635 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України, пише УНН.

Деталі

Зокрема, на Краматорському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Серебрянки та Спірного. Артилерійські обстріли зафіксовано поблизу Сіверська, Григорівки та Івано-Дар’ївки. Ворожий БпЛА оперативно-тактичного рівня діяв біля Роздолівки та Григорівки.

Також на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках з метою сковування дій наших військ ворог завдав авіаударів біля Красногорівки, Кам’янки, Солодкого та Новоандріївки. Здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Красногорівка, Піски, Золота Нива, Микільське, Залізничне, Степногірськ, Новоселівка Друга, Вугледар, Гуляйпільське, Новопіль, Білогір’я. Для корегування вогню артилерії задіяв безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня поблизу Щербаків, Малої Токмачки та Білогір’я.

Доповнення

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що поточний наступ окупантів у Донецькій області може закінчитися захопленням Слов’янська чи Бахмута.

Українські Національні Новини

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