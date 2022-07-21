ВСУ отразили штурм оккупантов в направлении Лисичанского НПЗ – Ивано-Дарьевки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Украинские воины отразили штурмовые действия оккупантов в направлении Лисичанский НПЗ – Ивано-Дарьевка. Враг понес потери и отошел. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.
Детали
В частности, на Краматорском направлении враг нанес авиационные удары в районах Серебрянки и Спорного. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Северска, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. Вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня действовал возле Раздоловки и Григоровки.
Также на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск враг нанес авиаудары у Красногоровки, Каменки, Сладкого и Новоандреевки. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Авдеевка, Красногоровка, Пески, Золотая Нива, Никольское, Зализничное, Степногорск, Новоселовка Вторая, Угледар, Гуляйпольское, Новополь, Белогорье. Для корректировки огня артиллерии задействовал беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня вблизи Щербаков, Малой Токмачки и Белогорья.
Дополнение
Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что текущее наступление оккупантов в Донецкой области может закончиться захватом Славянска или Бахмута.