ЗСУ вчергове “накрили” базу з купою техніки росіян: десантники показали відео
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські окупанти несуть чергові втрати - артилерія ДШВ та СВ ЗС України вчергове “накрили” район зосередження техніки противника, повідомили у командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.
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Як повідомлялося раніше, противник зазнав втрат під час знищення озброєння та військової техніки в одному з районів зосередження. Проте, підрозділи Збройних Сил України не дають агресору час на відпочинок, вказали у ДШВ ЗСУ.
"Після проведення розвідувальних заходів, артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35,6 тис. осіб.