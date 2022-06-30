ЗСУ вчергове “накрили” базу з купою техніки росіян: десантники показали відео

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Як повідомлялося раніше, противник зазнав втрат під час знищення озброєння та військової техніки в одному з районів зосередження. Проте, підрозділи Збройних Сил України не дають агресору час на відпочинок, вказали у ДШВ ЗСУ.

"Після проведення розвідувальних заходів, артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35,6 тис. осіб.