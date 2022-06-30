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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВСУ в очередной раз "накрыли" базу с кучей техники россиян: десантники показали видео

Киев • УНН

 • 233253 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты несут очередные потери - артиллерия ДШВ и СВ ВС Украины в очередной раз “накрыли” район сосредоточения техники противника, сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщалось ранее, противник понес потери при уничтожении вооружения и военной техники в одном из районов сосредоточения. Однако подразделения Вооруженных Сил Украины не дают агрессору время на отдых, отметили в ДШУ ВСУ.

"После проведения разведывательных мероприятий, артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения в рф, в Украине достигли уже около 35,6 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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