ВСУ в очередной раз "накрыли" базу с кучей техники россиян: десантники показали видео
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты несут очередные потери - артиллерия ДШВ и СВ ВС Украины в очередной раз “накрыли” район сосредоточения техники противника, сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.
Детали
Как сообщалось ранее, противник понес потери при уничтожении вооружения и военной техники в одном из районов сосредоточения. Однако подразделения Вооруженных Сил Украины не дают агрессору время на отдых, отметили в ДШУ ВСУ.
"После проведения разведывательных мероприятий, артиллерийскими подразделениями Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВС Украины было нанесено огневое поражение по одной из баз сосредоточения и обслуживания военной техники противника", - говорится в сообщении.
Дополнение
Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения в рф, в Украине достигли уже около 35,6 тыс. человек.