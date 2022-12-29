ЗСУ просунулися в напрямку Кремінної до 2,5 кілометра - Генштаб

Громов повідомив, що українські військові продовжують наступальні дії в районі Кремінної на Луганщині.

Цитата

«Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 кілометрів в напрямку зазначеного населеного пункту», - розповів Громов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема, щодо Бахмута і Кремінної, а також плани на наступний рік.