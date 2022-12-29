ЗСУ просунулися в напрямку Кремінної до 2,5 кілометра - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Українські військові протягом тижня просунулися до 2,5 кілометра в напрямку Кремінної на Луганщині. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
Громов повідомив, що українські військові продовжують наступальні дії в районі Кремінної на Луганщині.
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«Протягом тижня захисники України просунулися до 2,5 кілометрів в напрямку зазначеного населеного пункту», - розповів Громов.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, під час засідання обговорили ситуацію на фронті, зокрема, щодо Бахмута і Кремінної, а також плани на наступний рік.