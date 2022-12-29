ВСУ продвинулись в направлении Кременной до 2,5 километра - Генштаб

Громов сообщил, что украинские военные продолжают наступательные действия в районе Кременной в Луганской области.

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«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 километров в направлении указанного населенного пункта», – рассказал Громов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, по Бахмуту и Кременной, а также планы на следующий год.