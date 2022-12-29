ВСУ продвинулись в направлении Кременной до 2,5 километра - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские военные в течение недели продвинулись до 2,5 километра в направлении Кременной в Луганской области. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Громов сообщил, что украинские военные продолжают наступательные действия в районе Кременной в Луганской области.
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«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 километров в направлении указанного населенного пункта», – рассказал Громов.
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Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время заседания обсудили ситуацию на фронте, в частности, по Бахмуту и Кременной, а также планы на следующий год.